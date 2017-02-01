В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.



Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана … 9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка,. Малышам уже полтора месяца.Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана