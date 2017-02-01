|
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет
Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
|
31 января 2017, 02:18
|
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа
Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
|
31 января 2017, 09:33
|
Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария
В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. …
|
26 января 2017, 02:21
|
В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола
|
26 января 2017, 01:41
|
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
|
3 января 2017, 06:02
|
Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет
|
27 сентября 2016, 05:53
|
В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята
9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана …
|
25 апреля 2016, 11:07