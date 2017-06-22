Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в …