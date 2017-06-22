В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 тысяч рублей. По данным полицейских, за эту сумму мужчина предложил иностранцу оформить российское гражданство. За посредничество во взяточничестве в крупном размере грозит до семи лет лишения свободы.
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