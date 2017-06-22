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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Водитель

Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку

Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не 
21 июня 2017, 09:16
В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской 

21 июня 2017, 12:10
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в 

21 июня 2017, 10:03
Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

В Самарском гарнизонном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Полицейский с женой Екатериной приехал в свой дом в поселке Смышляевка. По версии 

20 июня 2017, 10:59
Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Квартирный вопрос подвел: на главу Нефтегорского района завели уголовное дело

Скандал в Нефтегорском районе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении нынешнего главы района Владимира Корнева. По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, который на тот момент был заместителем главы, получил взятку в виде квартиры 

20 июня 2017, 07:06
Пассаж не прошел

Пассаж не прошел

ООО "Самарский пассаж" не удалось взыскать почти 350 миллионов рублей с областного ГУП "Центр размещения рекламы" и компании "СамРЭК". Спор развернулся из-за здания знаменитой "Фабрики-кухни".
Как утверждал истец, между ним и "Центром размещения рекламы" в 2013-м году был заключен договор 

20 июня 2017, 05:03
В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром

В одну из самарских больниц была госпитализирована девушка, которую пытались зарезать шампуром. Она была ранена в область груди. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 26-летнего мужчину. По данным силовиков, подозреваемый и его жертва были близки. Во время отдыха во 

16 июня 2017, 11:10
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

Самарские силовики раскрыли уголовное дело о поджогах дорогих машин на 6-й просеке. В ноябре там сгорел автомобиль Infiniti FX37, а впоследствии огнем была уничтожена иномарка Peugeot. При этом были повреждены три машины, припаркованные рядом. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 

15 июня 2017, 02:33
В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при 

31 мая 2017, 10:53
В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного 

4 мая 2017, 07:54
В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко.

 

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31 марта 2017, 07:22
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