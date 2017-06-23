В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России Сегодня в МГТУ имени Баумана прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России. Дело в том, что после апрельского отчетно-выборного съезда необходимо было принять ряд важных решений – утвердить изменения в Уставе Союза, а также в составе центрального совета и Бюро центрального …