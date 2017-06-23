Самарский машиностроительный колледж, который входит в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России", принимает участие в пилотном проекте по сдаче экзаменов по международным стандартам World Skills. Задание студенты закончили выполнять сегодня. Работу студентов оценивают преподаватели других технических колледжей региона, прошедшие специальное обучение, и представители промышленных предприятий. Через демонстрационный экзамен уже прошли более 6 тысяч выпускников разных технических специальностей в 20-ти регионах страны.
Пока не все работодатели готовы считать демонстрационный экзамен альтернативой дипломной работы. В числе пионеров движения за внедрение международных стандартов World Skills в образовании - крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России", в которую входит и Самарский машиностроительный колледж. Отметим, что среди студентов есть призеры национального этапа World skills. На будущий учебный год ссуз набирает молодых людей на две новые специальности из ТОП-50 самых востребованных рабочих компетенций - "Мехатроника и мобильная робототехника" и "Оснащение средствами автоматизации".
|
Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают
Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.
95% отходов в …
|
19 июня 2017, 05:33
|
В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России
|
16 июня 2017, 08:01
|
"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей
Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
|
16 июня 2017, 12:02
|
Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили …
|
30 мая 2017, 12:06