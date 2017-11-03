Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше …