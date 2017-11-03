В Самаре стартовала акция по бесплатной вакцинации против гриппа работников машиностроительного комплекса. Соответствующее соглашение в октябре было подписано между одной из крупнейших общественных организаций страны «Союзом машиностроителей России» и Федеральным медико-биологическим агентством. Сколько доз получил 63-й регион, и кто сможет стать участником акции?
Вакцину против гриппа – «Совигрипп» производит отечественная компания «Микроген». Предприятие входит в одну из крупнейших общественных организаций страны «Союз машиностроителей России». Руководство «Микрогена» выступило с инициативой на безвозмездной основе передать несколько десятков тысяч доз препарата для того, чтобы провести прививочную кампанию для сотрудников предприятий машиностроительного комплекса. Для ее реализации было подписано соглашение между СоюзМаш и Федеральным медико-биологическим агентством. Старт акции в Самаре дал первый вице-президент «Союза машиностроителей», первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Владимир Гутенев, Первый вице-президент «СоюзМаш России», первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:
- Поскольку по мнению экспертов в эпидемиологический период до 40% смертей возникает из-за осложнений после гриппа, это вопрос не только экономический - то есть чтобы люди не болели и могли работать, но и вопрос жизни какой-то части наших граждан.
В первом пуле, переданном «Микрогеном» федеральному агентству - 35 тысяч доз общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Самаре досталось 5 тысяч ампул. Прививки будут делать сотрудникам промышленных предприятий губернского центра и Тольятти. То есть тем, кто не попадает в бесплатную государственную прививочную кампанию.
Виктория Гадалина, директор Самарского медицинского клинического центра ФМБА:
- Вакцинация будет проходить на базе подразделений Самарского медицинского клинического центра ФМБА в Самаре и Тольятти. В Самаре - на базе филиала самарской больницы №1, в Тольятти на базе самого Самарского медицинского клинического центра и на базе здравпунктов промышленных предприятий.
Накануне акция стартовала в Ульяновской области. На очереди Башкирия и Подмосковье. По словам Владимира Гутенева, не исключено, что такие прививочные кампании будут проводиться ежегодно.
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