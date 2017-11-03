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Материалы по теме:

Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше 

3 ноября 2017, 08:27
В Самаре с рабочим визитом находится Владимир Гутенев

В Самаре с рабочим визитом находится Владимир Гутенев

Сегодня в Самаре с рабочим визитом находится первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Утром он дал старт акции по бесплатной вакцинации от гриппа сотрудников промышленных предприятий и 
3 ноября 2017, 11:59
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
Госдума приняла законопроект о введении национальной «системы прослеживаемости»

Госдума приняла законопроект о введении национальной «системы прослеживаемости»

Производство комплектующих, в том числе для оборонной промышленности, фармацевтических препаратов и детских товаров станет полностью прозрачным. Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных групп товаров контрольными знаками. Как пояснил первый зампредседателя думского комитета по 

13 октября 2017, 07:05
Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

10 октября 2017, 03:02
Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

105 лет со дня основания отмечает ПАО «Кузнецов» - самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в крупнейшую общественную организацию «Союз машиностроителей России».
6 октября 2017, 06:00
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