Самарскому машиностроительному колледжу в эти дни исполняется 75 лет. Он был создан в 1942 году когда на базе эвакуированного I Московского государственного подшипникового завода был открыт вечерний машиностроительный техникум. За это время его преподаватели подготовили более 30 000 квалифицированных специалистов, которые работают во многих отраслях промышленности. Среди выпускников учебного заведения директор самарского подшипникового завода Игорь Швидак, депутат Самарской Губернской Думы Александр Белоусов. С 2017 года СМК вошел в состав ведущих колледжей Самарской области по компетенциям промышленная автоматика и мехатроника. Сегодня здесь по 14 специальностям одновременно получают образование около 1 300 студентов . На праздник в машиностроительный колледж пришли почетные гости, выпускники и ветераны. Свои поздравления в его адрес направил и первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
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