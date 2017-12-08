В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени



«Пятьдесят лет тому назад … Блогер Владимир Нехорошев рассказал , что 15 ноября в Самаре в Центре внешкольной работы «Крылатый» торжественно вскрыли капсулу времени, в которой пионеры и комсомольцы 50 лет назад (в 1967-м) оставили письма к школьникам 2017-го года.«Пятьдесят лет тому назад