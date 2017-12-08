В Самарской области продолжается многопрофильная всероссийская инженерная олимпиада «Звезда», организатором которой является Союз машиностроителей России. В гимназии №1 ученики уже попробовали свои силы в естественнонаучных дисциплинах. Теперь на очереди — обществознание. Алексей Вьюшков продолжит тему.
Очередной этап всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» в Самарской области стартовал в ноябре. В гимназии №1 в ней принимают участие около 500-т учеников с 6-го по 11-й классы. Для одних — это хорошая возможность проверить свои знания, а для других — облегчить поступление в вуз.
«Когда ребенок приходит с дипломом этой олимпиады — он перевешивает все портфолио, которое может принести другой: областные олимпиады, городские олимпиады. Именно эта олимпиада - она всероссийского уровня», - отметила Елена Гончарова, заместитель директора гимназии №1 по учебно-воспитательной работе.
Организатором олимпиады, которая впервые была проведена в 2015-м году, является Союз машиностроителей России. Главная цель — поддержать талантливую молодежь и стимулировать ее к поступлению именно в региональные университеты на инженерные специальности.
«Для ребят, которые заинтересованы или уже планируют остаться в регионе, для них это хороший шанс к результатам ЕГЭ получить дополнительные баллы при поступлении в вуз», - заявила Валентина Бухтоярова, заместитель председателя комиссии по работе с молодежью Самарского реготделения «СоюзМаш России».
Ежегодно в Самарской области в олимпиаде «Звезда» участвуют более 5 тысяч школьников из разных школ, ограничений по уровню подготовки учеников нет. В этом году организаторы планируют увеличить число участников в три раза — до 25 тысяч.
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