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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

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В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. 

29 ноября 2017, 02:22
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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий 

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В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

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«Пятьдесят лет тому назад 
17 ноября 2017, 09:35
Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
 
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время 
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Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

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Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

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