Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира по футболу 2018-го года завершены на 75%. В основе сооружения стеклопластиковые трубы диаметром 1000 миллиметров. Гарантийный срок их службы 50 лет. Применяются также стальные и гофрированные конструкции.
Объект, который решит экологические и санитарные проблемы самой населенной части города - Промышленного и Кировского районов - строится в рамках госпрограммы по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Существующий бетонный коллектор, сооруженный почти 40 лет назад, устарел морально и физически, в этом лично убедился директор регионального управления капстроительства Реналь Мязитов.
Реналь Мязитов, директор ГКУ СО "Управление капитального строительства" министерства строительства Самарской области:
«На этом участке вы можете увидеть и старый коллектор, весь в заплатках, и уже смонтированный участок новой трассы, выполненный стальной трубой на эстакаде. Сами цифры говорят за себя, мы на финишной прямой. Основные трудоемкие работы мы закончим в апреле месяце, дальше этап предэксплутационной подготовки, пусконаладочные работы, объект все-таки непростой».
Трассу строят как открытым способом, так и закрытым - с помощью технологии микротоннелирования. Длина этого участка свыше 3 километров. Такой подход позволил сократить сроки строительства и снизить шум от выполняемых работ. Глубина прокладки труб в отдельных местах будет достигать 14 метров. После чемпионата мира к коллектору подключат еще несколько объектов.
Александр Баландин, зам. председателя Правительства - министр строительства Самарской области:
«Не только под объекты чемпионата, но и под строящийся «Гагарин-центр», и жилье, и прочие спортивные объекты, ледовый дворец, велотрек и другие объекты, в т.ч. мед центр «Мать и дитя». Порядка 40% софинансирования по данному объекту. Там вместе с оформлением участков - более 2 миллиардов рублей необходимо, 40% - федеральный бюджет. Поэтому миллиард - софинансирование».
Полное завершение работ по строительству коллектора в рамках контракта намечено на сентябрь 2017 года.
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