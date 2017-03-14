Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли В понедельник стало официально известно об отмене торгов по определению подрядчика строительства трамвайной ветки к будущему стадиону «Самара Арена». На нем, напомним, пройдут три матча группового этапа ЧМ-2018, в том числе с участием сборной России, поединки одной восьмой и четвертьфинала. …