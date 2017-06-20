В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер Блогер Юрий Прокофьев пишет про "интересный подземный объект на территории военного санатория "Волга". «В народе он известен как бункер ПриВО или штаба армии. Есть и менее известное название - бункер Жукова. Предназначался для руководящего состава Советской армии. Его строительство началось …