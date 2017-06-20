До старта фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля, осталось меньше 10 дней. В этом году расходы на праздник оптимизированы. Если в 2016-м из различных источников потратили 18 миллионов рублей, то в этом организаторы рассчитывают уложиться в 15. Из них 9 миллионов выделяется из бюджета Самарской области. Что ждет гостей и участников крупнейшего форума авторской песни России?
По расчетам организаторов, в этом году на поляну у Мастрюковских озер, где в 44-й раз пройдет фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, должны приехать 20-30 тысяч гостей, как из российских регионов, так и из-за рубежа. Причем лучше всего приезжать на электричке, тем более что железнодорожники запустят дополнительные составы. Стоимость проезда на авто - 1 тысяча рублей, но парковка рассчитана только на 3 тысячи автомобилей, а к субботе она и вовсе закроется. С машинами, брошенными вдоль дороги, ведущей на фестивальную поляну, будут бороться.
Сергей Филиппов, министр культуры Самарской области:
- Будут задействованы эвакуаторы, ГИБДД. Это необходимость, вы понимаете, что сегодня и требования безопасности усиливаются. Это первое. Второе - дорога должна быть свободной для машин спецслужб или машин экстренного назначения, это пожарная, скорая помощь.
На фестивальной поляне введен запрет на торговлю алкоголем на вынос, нельзя разжигать костры. Желающим приготовить пищу самостоятельно предлагают пользоваться газовыми грелками и примусом. В бытовом обустройстве помогают инвесторы, которые предоставляют услуги либо бесплатно, либо с дисконтом.
Ирина Зверева, вице-президент Грушинского клуба:
- Биотуалеты - проблема, не хватает их на фестивале, тот мизер, который был в прошлом году, это полмиллиона. Уборка, вывоз мусора - еще полмиллиона!
Развлечь себя гости смогут на футбольном поле, в спортивном центре, отдельная игровая площадка приготовлена для детей. А основная программа, конечно, творческая. На 3 основных эстрадах смогут выступить и новые исполнители, и всеми признанные мэтры бардовской песни.
Борис Кейльман, президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина:
- Значительно растет участие молодежи, молодежных организаций. Яркие, интересные и талантливые люди. Если раньше он назывался фестиваль авторской песни, то сейчас он фестиваль песни и поэзии. Один из самых главных концертов будет посвящен Евтушенко. Будет очень много о нем и воспоминаний, будет исполнена масса его песен.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в следующем году Грушинский фестиваль, который станет юбилейным, 45-м по счету, перенесут на полтора месяца. Из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу, он пройдёт с 9 по 13 августа.