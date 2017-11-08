Житель Тольятти задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже велосипеда. 26-летний мужчина дал признательные показания.
Преступление было совершено в Центральном районе Тольятти. В полицию поступило заявление о краже на улице Баныкина велосипеда серо-зеленого цвета без заднего крыла и с детским креслом.
Предполагаемого похитителя задержали на улице Мира. Двухколесный транспорт у него изъяли. По словам задержанного, он украл велосипед, чтобы подарить своему сыну. Возбуждено уголовное дело.
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