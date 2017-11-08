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В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.
8 ноября 2017, 12:57
В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.

За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной 

7 ноября 2017, 11:12
В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

Из офиса «Волгатрансстрой-Метро» похищены доллары, золото и документы по «Алабинской»

30 тысяч долларов и золотой слиток стали добычей злоумышленника, который ограбил офис компании «Волгатрансстрой-Метро» на улице Луначарского. По предварительной версии, преступление было совершено между четырьмя часами дня минувшей субботы и семью утра понедельника. Неизвестный смог открыть окно в помещении, проник 

31 октября 2017, 05:37
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие продолжительностью 79 дней. Он значительно улучшил предыдущий рекорд, который составлял 123 дня.
Как информирует BBC, Бомонт стартовал из Франции 2 июля. Проехав без малого 30 тысяч километров, он вернулся в Париж вчера, 18 

19 сентября 2017, 12:09
В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает 
9 февраля 2017, 10:04
Ученые: езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Ученые: езда на велосипеде снижает риск развития диабета

Датские ученые установили, что регулярная езда на велосипеде уменьшает риск появления диабета на 20%. В ходе эксперимента 50 000 добровольцев заполнили анкеты с вопросами о состоянии здоровья, наличии заболеваний и периодичности велосипедных прогулок. Через 5 лет было проведено повторное анкетирование.

3 октября 2016, 10:32
В блогах: как объехать на велосипеде Самарскую Луку за 3 дня

В блогах: как объехать на велосипеде Самарскую Луку за 3 дня

Блогер Алексей Авдейчев опубликовал подробную инструкцию, как Самарскую Луку объехать на велосипеде за 3 дня. "Вам потребуется всего лишь 1 отгул, велосипед, палатка и стандартный набор необходимых в любом походе вещей. Ах да, обязательно обзаведитесь горелкой и парой газовых 
10 августа 2016, 06:03
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