В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины 14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.