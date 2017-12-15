На пост сити-менеджера Самары претендуют уже 22 человека, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных двигателей, профессор вуза, инженер-конструктор и даже массовик - затейник. Две новые заявки были зарегистрированы в пятницу, 15 декабря. Их подали советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов и индивидуальный предприниматель Николай Жауров.
Для сравнения, в прошлый раз было 23 претендента, причем те, кто имели наибольшие шансы, выдвинулись в последний момент. В этот раз прием документов завершится 18 декабря, после этого у потенциальных кандидатов начнутся собеседования. Специальная комиссия выберет как минимум двоих и предложит их на утверждение гордуме. Фамилия победителя конкурса будет известна в конце следующей недели.
Претенденты на пост главы Самары:
Валерий Самарцев
Владимир Григорьев
Александр Ключников
Людмила Голованова
Алексей Макеев
Константин Горлов
Виктор Русин
Алексей Ягунов
Михаил Матвеев
Сергей Власов
Валентин Сульянов
Виталий Копылов
Екатерина Бородай
Вадим Киреев
Константин Гусев
Елена Черезова
Дмитрий Чиндин
Всеволод Колпаков
Вадим Букатин
Николай Мельник
Антон Алимов
Николай Жауров
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