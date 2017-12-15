В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол … В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол