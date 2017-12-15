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Материалы по теме:

На пост главы Самары претендуют уже 20 человек

На пост главы Самары претендуют уже 20 человек

В комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары в четверг, 14 декабря, зарегистрировали еще четыре заявки. Теперь на должность сити-менеджера претендуют 20 человек. Новыми претендентами стали Дмитрий Чиндин, Всеволод Колпаков, Вадим Букатин и Николай Мельник.

«17 - Чиндин Дмитрий Андреевич, 

15 декабря 2017, 06:46
В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

В столице нашего региона  подвели итоги  творческого конкурса имени легендарного журналиста, писателя, сценариста, общественного деятеля и, наконец, почетного гражданина  Самары  Эдуарда Кондратова. Человека, которому мы обязаны тем, что наш город  знают не только во всех уголках России, но и в 

14 декабря 2017, 11:52
В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

На пост мэра Самары поступила 16-я заявка. Она была зарегистрирована в среду, 13 декабря, в 16:20, указано на сайте городской думы. Новым претендентом стала пенсионер, ныне не работающая Елена Черезова.

«16. Черезова Елена Ефимовна. Не работает (пенсионер)», - сообщает Дума г.о. 

14 декабря 2017, 09:27
Претендентов на пост главы Самары стало 15

Претендентов на пост главы Самары стало 15

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.

«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической 

13 декабря 2017, 04:33
Назван тринадцатый претендент на пост главы Самары

Назван тринадцатый претендент на пост главы Самары

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В этот понедельник, 11 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявили трое. Как уже сообщала «ТЕРРА», одиннадцатой была зарегистрирована заявка слесаря-сборщика ПАО "Кузнецов" Валентина Сульянова. Двенадцатым 

11 декабря 2017, 04:50
Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

В понедельник, 11 декабря, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их стало двенадцать. На кресло мэра претендуют слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, который трудится на ПАО «Кузнецов», и ветеран МВД Виталий 

11 декабря 2017, 03:17
В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол 
11 декабря 2017, 12:09
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