В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.
«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации», - указано на сайте Думы г. о. Самара.
Таким образом, сейчас в списке потенциальных кандидатов уже 15 человек. Сам конкурс состоится с 20 по 22 декабря. Как уже рассказывала Терра, выбирать лучших кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 20 человек. Ее возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Владимир Василенко.
Претенденты на пост главы Самары:
Михаил Матвеев
Валерий Самарцев
Владимир Григорьев
Александр Ключников
Людмила Голованова
Алексей Макеев
Константин Горлов
Виктор Русин
Алексей Ягунов
Сергей Власов
Валентин Сульянов
Виталий Копылов
Екатерина Бородай
Вадим Киреев
Константин Гусев
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