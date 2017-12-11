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Назван третий претендент на пост главы Самары
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30 ноября 2017, 05:59
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Назван новый претендент на пост главы Самары
Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента.
«Григорьев Владимир Викторович. Начальник …
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28 ноября 2017, 04:12
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Фонду капремонта Самарской области придется экономить
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17 ноября 2017, 08:06
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Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе
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15 ноября 2017, 08:49
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В Самаре назван «Студент года – 2017»
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14 ноября 2017, 03:11
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Фонд капремонта заплатит больше
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27 сентября 2017, 11:42
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Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей
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11 августа 2017, 06:35
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В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
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27 июля 2017, 03:51