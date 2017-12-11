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Материалы по теме:

Назван третий претендент на пост главы Самары

Назван третий претендент на пост главы Самары

На конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары поступила третья заявка. Эта информация опубликована на сайте Думы г. о. Самара. Новый претендент на должность мэра – Александр Ключников.

«Ключников Александр. Директор ООО «Ксалекс», - указано на сайте гордумы.
30 ноября 2017, 05:59
Назван новый претендент на пост главы Самары

Назван новый претендент на пост главы Самары

Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента. 

«Григорьев Владимир Викторович. Начальник 
28 ноября 2017, 04:12
Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Дыра на 73 миллиона рублей, образовавшаяся в бюджете Фонда капремонта Самарской области, будет закрыта из средств региональной казны. По оценке прокуратуры, ситуация сложилась из-за того, что регоператор потратил эти деньги не по назначению. То есть на собственные нужды, а не 
17 ноября 2017, 08:06
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре в «МТЛ Арене» 12 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Студент года». В этот раз в нем приняли участие более 400 человек. Из них отобрали 183 самых перспективных и талантливых. Распределили по 11 номинациям, в том 

14 ноября 2017, 03:11
Фонд капремонта заплатит больше

Фонд капремонта заплатит больше

В ближайшее время Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о поднятии потолка по процентной ставке, которая позволит региональному Фонду капитального ремонта взять кредит на ремонт фасадов домов. Оператор пытается занять более 1 млрд 800 млн рублей. Первые торги, в ходе которых 

27 сентября 2017, 11:42
Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей

Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей

«Земский банк» предоставит фонду капитального ремонта Самарской области кредит в 150 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Деньги пойдут на подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. ФКР оплатит из этих средств капремонт домов, расположенных вдоль 

11 августа 2017, 06:35
В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной 

27 июля 2017, 03:51
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