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Материалы по теме:

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

В Самаре администрация Советского района придумала творческий конкурс. Самарцам предлагают нарисовать стелу района. За лучший проект обещают деньги – 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Установят ее на пересечении улиц Победы и Гагарина. 

18 мая 2018, 01:10
Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

Конкурс на лучший слоган к выборам губернатора объявили в Самарской области

В Самарской области объявлен творческий конкурс к предстоящим выборам губернатора: жителям региона предлагают придумать слоган избирательной кампании. Заявки на участие будут принимать с 18 мая до 10 июня 2018 года. Информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте Избирательной 
18 мая 2018, 10:24
Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

24 апреля в Москве пройдет финал конкурса красоты «Мисс Великая Россия 2018». Он собрал 50 самых красивых девушек со всей страны. Не обошлось и без прекрасной представительницы Самарской области. За обладание короной борется Лилия Капитонова.

Сейчас девушки усиленно готовятся 
23 апреля 2018, 09:22
«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», кинотеатр «Вертикаль» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 7 марта 2018 года первыми увидеть российскую юмористическую картину «Я худею»!

В жизни главной героини Ани 
28 февраля 2018, 07:00
Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Сегодня, 1 марта, в Самаре состоится кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Русское Радио». Он начнется в 18:30 в фото-студии по адресу Ново-Садовая, 311А. Приглашаются незамужние девушки от 20 до 27 
1 марта 2018, 09:30
Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», «Русское Радио» в Самаре  и кинотеатр «Вертикаль» дают вам уникальный шанс 28 февраля 2018 года первыми увидеть приключенческое фэнтези «За гранью реальности». Главные роли в фильме исполнили: Милош Бикович, 
21 февраля 2018, 01:31
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