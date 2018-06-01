В Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Русское радио - 2018». В этом году на него поступило 3 миллиона заявок из всех городов вещания радиостанции. Из этого огромного количества потенциальных участниц отобрали 30 красавиц, которые и боролись за корону и главный приз – 1 миллион рублей.
Праздник красоты посетило множество звезд российской сцены. Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Банд’Эрос, Владимир Пресняков, Дискотека Авария, ЮрКисс. список далеко неполный. Специальной гостьей конкурса стала бывшая первая леди Франции Карла Бруни, которая сразила всех своей красотой. Жюри возглавлял Филипп Киркоров.
Самару на финале конкурса представляла Юлия Бочарова. Она стала победительницей регионального этапа конкурса «Мисс Русское радио Самара», который проводился при традиционной поддержке телеканала «ТЕРРА».
В итоге, победительницей конкурса, обладательницей громкого титула «Мисс Русское Радио – 2018» и 1 миллиона рублей стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга.
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