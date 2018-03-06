На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли …