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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель поселка Новосемейкино может быть причастен к незаконном обороту наркотиков. 35-летнего подозреваемого задержали около одного из домов на улице Рудничной. Во время досмотра в присутствии понятых у мужчины нашли сверток с порошком, 

2 марта 2018, 05:40
Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину.

Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое 

1 марта 2018, 10:51
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Сотрудники тольяттинской полиции ликвидировали нарколабораторию. Производство запрещенных веществ было организовано в одной из квартир в Комсомольском районе города. Там имелось все необходимое оборудование и прекурсоры. Они были обнаружены правоохранителями.

Лабораторию удалось «накрыть» вскоре после задержания 31-летнего жителя Автограда. Подозреваемого остановили на 

27 февраля 2018, 08:46
Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

К полицейским поступила информация о том, что житель Борского района хранит у себя крупную партию наркотиков. Подозреваемый был задержан дома. Во время обыска правоохранители обнаружили 1047,25 грамма запрещенных веществ растительного происхождения. Хранение наркотика в таких количествах считается особо крупным размером.

На 

26 февраля 2018, 01:38
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