На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во время обыска в присутствии понятых у него был обнаружен сверток с 17 граммами марихуаны. За хранение наркотиков на тольяттинца завели уголовное дело. А вот к краже, как выяснилось, задержанный никакого отношения не имеет, сообщает управление Росгвардии по Самарской области.
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