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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре
Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик …
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10 марта 2018, 04:53
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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области
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7 марта 2018, 04:39
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04
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Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти
6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем …
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7 марта 2018, 11:28
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Миллиард рублей на ясли получит Самарская область
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1 марта 2018, 12:58