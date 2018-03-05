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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

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Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

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Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
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