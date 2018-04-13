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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
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13 апреля 2018, 12:12
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Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти
Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк …
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13 апреля 2018, 10:00
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273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти
Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.
«В ходе указанной …
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12 апреля 2018, 03:22
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Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства
В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 …
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4 апреля 2018, 09:01
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Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши
Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном …
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30 марта 2018, 01:10
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Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей
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29 марта 2018, 10:42
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Два города Самарской области могут остаться без чистой воды
Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …
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29 марта 2018, 09:38
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В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного …
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28 марта 2018, 11:46
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации
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28 марта 2018, 09:01
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Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
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22 марта 2018, 02:21
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43