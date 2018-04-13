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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства
В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 …
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4 апреля 2018, 09:01
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы
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3 апреля 2018, 04:32
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50
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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
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3 апреля 2018, 08:27
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации
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28 марта 2018, 09:01
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08