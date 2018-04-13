1
56
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 15 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства

Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства

В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 

4 апреля 2018, 09:01
Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

3 апреля в Тольятти произошло ЧП. Утром пришлось срочно эвакуировать учеников и педагогов школы №81. На улицу пришлось срочно выводить 217 детей и 10 учителей. Временно их разместили в здании соседнего учебного заведения.

Причиной эвакуации стал муляж бомбы. Какой-то 
3 апреля 2018, 10:50
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх