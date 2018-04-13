Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму …