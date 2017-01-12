В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, который отдыхал в кафе с братом и супругой, сделал замечание группе посетителей заведения, которые курили за столиком. Завязалась драка с использованием бутылок, посуды, а затем и холодного оружия. Экс-полицейский скончался от ножевых ранений до приезда скорой помощи, его брат госпитализирован. Подозреваемый в убийстве дает признательные показания.
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В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер
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10 января 2017, 02:56
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе
В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.
Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется …
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27 декабря 2016, 02:10
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
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23 декабря 2016, 04:16
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Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского
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21 декабря 2016, 03:09
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17
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Россиян научат есть в кафе и ресторанах
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1 декабря 2016, 01:00
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У кафе «Старый Хутор» в районе Сызрани произошло смертельное ДТП
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21 октября 2016, 09:40
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Пожар в кафе-баре на Стара-Загоре в Самаре тушили 19 человек
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14 июля 2016, 09:48
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Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году
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17 июня 2016, 04:08