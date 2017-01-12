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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Материалы по теме:

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба 

10 января 2017, 02:56
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется 
27 декабря 2016, 02:10
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан 

23 декабря 2016, 04:16
Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

По версии следствия, обокрасть начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену решили еще в самарском магазине "Удача" рядом со сквером Калинина.
Злоумышленники проследили за семейной парой до дома в поселке Смышляевка. К месту преступления в ночь на 11 декабря 

21 декабря 2016, 03:09
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.  

В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной 
16 декабря 2016, 10:17
Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Минпромторг готовит масштабную реформу системы общественного питания в России, пишут федеральные СМИ. Речь идет о повышении обеспеченности граждан посадочными местами в столовых, кафе и ресторанах. Сейчас этот показатель в стране, сетуют в ведомстве, находится на критически низком уровне - менее 

1 декабря 2016, 01:00
У кафе «Старый Хутор» в районе Сызрани произошло смертельное ДТП

У кафе «Старый Хутор» в районе Сызрани произошло смертельное ДТП

В четверг, 20 октября, в районе Сызрани произошло смертельное ДТП. По данным оперативных служб, примерно в 18 часов 30 минут на 880-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-21099» и Toyota. Это случилось неподалеку от кафе «Старый Хутор», 
21 октября 2016, 09:40
Пожар в кафе-баре на Стара-Загоре в Самаре тушили 19 человек

Пожар в кафе-баре на Стара-Загоре в Самаре тушили 19 человек

Вчера в Промышленном районе Самары произошел пожар в кафе-баре, расположенном на улице Стара-Загора, неподалеку от перекрестка с проспектом Кирова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 июля примерно в полдень. К месту происшествия направили пять пожарных машин. Горело холодильное оборудование. 

14 июля 2016, 09:48
Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году

Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году

Сеть кафе «Едим как дома» может начать свою работу в 2017 году. Об этом рассказал представителям СМИ один из авторов проекта режиссер Никита Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как говорит мэтр отечественного кинематографа, средства на воплощение задумки уже 

17 июня 2016, 04:08
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