Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в самарском магазине "Удача" Яранкин, Яцуненко, Елтышев и Пермяков заметили золотую цепочку на шее стража порядка, одетого в гражданскую одежду. Решили напасть на него. Проследили за семейной парой до дома в поселке Смышляевка, проникли внутрь и напали на супругов, били ногами и руками, требовали отдать драгоценности и деньги.
Стоимость имущества, которым завладели злоумышленники, превышает 41 тысячу рублей. Когда обвиняемые нашли служебное удостоверение, Виталий Яранкин взял топор, ударил им начальника полиции и его жену. От полученных травм Екатерина скончалась на месте, а Дмитрий потерял сознание. Нападавшие убежали и скрывались дома у своей знакомой, студентки "РЕАВИЗ" Кристины Чистяковой.
Предполагаемых преступников удалось найти и задержать за пять дней. В ходе расследования проведено более 400 допросов, 130 обысков и выемок, 60 экспертиз. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.
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