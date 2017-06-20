Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в доме стража порядка в поселке Смышляевка.
По его словам, четверо молодых людей "подкатили" к нему, одетому в гражданское, еще в магазине "Светлячок" рядом со станцией метро "Безымянка". Подошли, предложили отдать меховую шапку. Полковник отсоветовал им совершать преступление.
Парни купили пива и ушли. Этой стычке в магазине Вашуркин значения не придал, слежки за собой не заметил.
Дома они с женой разделись и собирались ложиться спать. Но тут он заметил, что во двор зашли незнакомые люди. Дмитрий накинул на себя верхнюю одежду, надел сапоги и пошел выяснить, кто они и что здесь делают. Молодые люди сначала говорили, что ищут некого Андрея, потом начали избивать полицейского и требовать деньги. На крики выбежала его жена и потребовала от них остановиться. В ответ получила удары по голове и туловищу. Дмитрий от удара обухом топора по голове на какое-то время потерял сознание. Потом избитых супругов завели в дом. И снова стали бить ногами и руками и требовать деньги. Причем, по словам Вашуркина, они не давали ему времени выполнить их требования и били непрестанно.
"Когда я лежал на левом боку и уже не мог подняться, я сквозь руки, через локти видел, как стоит Яранкин и смотрит на меня и с ехидством, спокойствием и удовлетворенностью улыбается. Елтышев продолжает меня избивать ногами. Я только чувствую, как он меня бьет по ногам, по рукам, пробивает обувью. Я лежу уже в луже крови, из маленькой комнаты доносятся крики Кати. Елтышев бьет мне под левую руку и попадает мне как раз в левый глаз. У меня опять волна крови потекла. Я начинаю в ней захлебываться. Потом еще несколько ударов, и потом очень сильный удар, жесткий. И после этого я отключаюсь", - вспоминает Дмитрий Вашуркин.
Очнулся страж порядка утром. Первое, что увидел - тело убитой супруги. Дмитрий, несмотря на открытую черепно-мозговую травму, смог встать и вызвать полицию. По версии следствия, мотив нападения - жажда наживы. Общая сумма похищенного - немногим более 41 тысячи рублей.
"Из ценных вещей то, что можно было взять, унести в руках, такого ничего не пропало. Все лежит практически на своих местах, разбросаны деньги на полу - сторублевые купюры. Я обратил внимание, что даже наши телефоны лежат на зарядке. Был удивлен, почему не забрали те же самые телефоны? И задал себе вопрос: так что, нас приходили грабить или убивать?"
|
Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
|
20 июня 2017, 11:12
|
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове
Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на …
|
19 июня 2017, 06:11
|
Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского
|
19 июня 2017, 12:08
|
В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе
|
17 июня 2017, 12:31
|
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани
Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
|
16 июня 2017, 03:21
|
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
|
15 июня 2017, 06:06
|
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого
|
15 июня 2017, 04:56
|
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
|
13 июня 2017, 11:36
|
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского
В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда …
|
8 июня 2017, 03:53
|
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
|
15 марта 2017, 08:50