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Бункер S

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Материалы по теме:

Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
Скакуны орловской породы требуются представителям силовых структур для охраны общественного порядка в парках Москвы. Кроме того, они помогают правоохранителям, выполняя свои функции на культурно-массовых мероприятиях.

20 июня 2017, 11:12
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

19 июня 2017, 06:11
Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Дерзкое ограбление со стрельбой произошло накануне в городе Камышине Волгоградской области. Грабители завладели товаром более чем на 5 миллионов рублей и ранили в голову сотрудника полиции.
Как сообщили региональные СМИ, трое злоумышленников в масках ворвались в салон и, угрожая оружием, 

19 июня 2017, 12:08
В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в селе Лопатино Красноярского района обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
 
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции совместно с представителями Следственного комитета выяснили обстоятельства трагедии.
 
По версии следователей, в 
17 июня 2017, 12:31
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. 

16 июня 2017, 03:21
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда 
8 июня 2017, 03:53
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
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