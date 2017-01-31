В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой Блогер Нина Дюкова побывала на заброшенной Кротовской птицефабрике. "Она была основана в 1985 году. Располагается в селе Кротовка в 40 километрах от Самары и в 25 - от Кинель-Черкасс, рядом с трассой Самара - Оренбург. Специализировалась на производстве мяса бройлеров. …