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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой 
27 января 2017, 10:30
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В социальных сетях появилось фото «происшествия» на одной из самарских дорог. «Упала бытовка», - сообщил очевидец. Проезжую часть перекрыл павильон, который судя по снимку перевозили с помощью автокрана.  В комментарии к фото указано, что инцидент произошел на пересечении улиц Земеца 

27 января 2017, 04:07
В блогах: о тротуаре для самарских студентов

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать 
26 января 2017, 05:36
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

В социальных сетях появилось фото «мертвой пробки» в Самаре, образовавшейся на кольце улицы Антонова-Овсеенко и Советской Армии во вторник, 24 января. Примерно в 16:30 там столкнулись «КамАЗ», ехавший в направлении телецентра, и трамвай №23, следовавший в сторону улицы XXII Партсъезда. 
25 января 2017, 12:13
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

Блогер Нина Дюкова побывала на заброшенной Кротовской птицефабрике. "Она была основана в 1985 году. Располагается в селе Кротовка в 40 километрах от Самары и в 25 - от Кинель-Черкасс, рядом с трассой Самара - Оренбург. Специализировалась на производстве мяса бройлеров. 
24 января 2017, 01:32
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