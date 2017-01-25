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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
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24 января 2017, 11:46
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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка
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23 января 2017, 04:37
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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой
Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии …
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18 января 2017, 01:42
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В блогах: в Самаре подростки грабят тележки
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят …
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27 декабря 2016, 09:01
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В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео
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18 декабря 2016, 05:18
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Подросток из России убил в США приемных родителей
Подросток из России убил своих приемных родителей в Соединенных Штатах. Об этом рассказывают мировые информагентства со ссылкой на полицию города Кроули.
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2 декабря 2016, 02:29
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В блогах: в Самаре дети выгуливают покрышки на Московском шоссе
Блогер Наталья Ширяева увидела, как "в Самаре на Московском шоссе дети выгуливают покрышки". "Вдоль перерытой дороги, под дождем и по грязной чаче, подростки, словно бурлаки, тянули шины, привязанные к ним веревками. Как я поняла, это некое физическое упражнение. А …
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10 ноября 2016, 05:38