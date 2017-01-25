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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

Блогер Нина Дюкова побывала на заброшенной Кротовской птицефабрике. "Она была основана в 1985 году. Располагается в селе Кротовка в 40 километрах от Самары и в 25 - от Кинель-Черкасс, рядом с трассой Самара - Оренбург. Специализировалась на производстве мяса бройлеров. 
24 января 2017, 01:32
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

В социальных сетях очевидцы сообщают об остановке движения трамваев в разных местах города. В частности, в паблике «Самар Онлайн» появилось такое сообщение: «8:40 по неизвестной причине стоят трамваи по Заводскому, перед Кабельной в сторону «Прогресса» и пара на встречке».

Также в 

24 января 2017, 09:19
В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка

В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка

В воскресенье, 22 января, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 18:50 на перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка Ford Transit. В ДТП пострадал пассажир микроавтобуса – 27-летняя девушка.

По предварительной 
23 января 2017, 04:37
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
В блогах: в Самаре подростки грабят тележки

В блогах: в Самаре подростки грабят тележки

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят 
27 декабря 2016, 09:01
В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

Сызранские подростки решили провести социальный эксперимент под названием "Помоги бедному ребенку". Суть его заключалась в том, что один из участников ложился на лавку, стоящую на тротуаре и наблюдал за реакцией прохожих. Ребят даже не остановил тот факт, что во время 
18 декабря 2016, 05:18
Подросток из России убил в США приемных родителей

Подросток из России убил в США приемных родителей

Подросток из России убил своих приемных родителей в Соединенных Штатах. Об этом рассказывают мировые информагентства со ссылкой на полицию города Кроули.
Американским правоохранителям поступил анонимный сигнал, что якобы 17-летний Карл Эдвард Брюэр во время курения марихуаны рассказал приятелям об убийстве 

2 декабря 2016, 02:29
В блогах: в Самаре дети выгуливают покрышки на Московском шоссе

В блогах: в Самаре дети выгуливают покрышки на Московском шоссе

Блогер Наталья Ширяева увидела, как "в Самаре на Московском шоссе дети выгуливают покрышки". "Вдоль перерытой дороги, под дождем и по грязной чаче, подростки, словно бурлаки, тянули шины, привязанные к ним веревками. Как я поняла, это некое физическое упражнение. А 
10 ноября 2016, 05:38
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