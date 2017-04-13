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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя
Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо …
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12 апреля 2017, 05:53
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09
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Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%
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6 апреля 2017, 05:51
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В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов
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15 марта 2017, 04:53
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Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций
В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим …
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1 февраля 2017, 11:55
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В Самаре на два месяца усилят меры безопасности
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17 января 2017, 03:12
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В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
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21 декабря 2016, 03:06
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Для безопасности дорог будет разработана государственная программа
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19 октября 2016, 01:20
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Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность
Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.
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6 сентября 2016, 04:52
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«Лаборатория Касперского» выпускает собственную операционную систему KasperskyOS
Разработчики компании «Лаборатория Касперского» создали собственную операционную систему KasperskyOS. Ключевым свойством нового продукта называют информационную безопасность. Система очень гибкая, её можно будет настроить в зависимости от конкретных задач каждого потребителя. Первые 1000 копий будут тестировать госорганы, которые по задумке Касперского …
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18 августа 2016, 05:20