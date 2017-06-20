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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер
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19 июня 2017, 07:13
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Фото в блогах: катастрофа в Волгаре
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19 июня 2017, 06:53
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В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли
Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, …
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16 июня 2017, 08:20
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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
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6 июня 2017, 03:15
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33
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Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки
Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы …
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10 мая 2017, 11:01
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
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4 мая 2017, 07:50
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Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна
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2 мая 2017, 09:48
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
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23 марта 2017, 05:11
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Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток
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20 марта 2017, 12:51
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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В блогах: «Жигулевская вишня» опять не удалась
В другой группе "ВК" - "Самара" - пожаловались, что с организацией фестиваля «Жигулевская вишня» опять возникли проблемы: "Накануне во всех СМИ сообщали, что граждане могут смело приезжать в живописное село и для их доставки будут организованы дополнительные рейсы. В …
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15 августа 2016, 05:59
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«Жигулевская вишня»: Власти опять не смогли нормально организовать работу фестиваля
Власти Самарской области опять не смогли нормально организовать фестиваль «Жигулевская вишня», пишет портал 63.ru. Ранее сообщалось, что для доставки граждан в живописное село организуют дополнительные рейсы. Однако на практике все вышло по-другому. Вчера, 13 августа, на пристани в Ширяево …
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14 августа 2016, 09:01
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В блогах: Штольни горы Верблюд
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про штольни горы Верблюд. "Они входят в тройку самых крупных подземных разработок Самарской области. Работы по добыче химически чистого известняка на горе велись кустарным способом с 1879 года. Позже проходка штолен осуществлялась буровзрывным способом. Выработанную …
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30 июля 2016, 06:57
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В Самаре открыли речные перевозки в Ширяево
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8 апреля 2016, 04:05