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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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16 июня 2017, 08:20
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы 

10 мая 2017, 11:01
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые 

20 марта 2017, 12:51
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
В блогах: «Жигулевская вишня» опять не удалась

В блогах: «Жигулевская вишня» опять не удалась

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15 августа 2016, 05:59
«Жигулевская вишня»: Власти опять не смогли нормально организовать работу фестиваля

«Жигулевская вишня»: Власти опять не смогли нормально организовать работу фестиваля

Власти Самарской области опять не смогли нормально организовать фестиваль «Жигулевская вишня», пишет портал 63.ru. Ранее сообщалось, что для доставки граждан в живописное село организуют дополнительные рейсы. Однако на практике все вышло по-другому. Вчера, 13 августа, на пристани в Ширяево 
14 августа 2016, 09:01
В блогах: Штольни горы Верблюд

В блогах: Штольни горы Верблюд

Блогер Вадим Кондратьев рассказал про штольни горы Верблюд. "Они входят в тройку самых крупных подземных разработок Самарской области. Работы по добыче химически чистого известняка на горе велись кустарным способом с 1879 года. Позже проходка штолен осуществлялась буровзрывным способом. Выработанную 
30 июля 2016, 06:57
В Самаре открыли речные перевозки в Ширяево

В Самаре открыли речные перевозки в Ширяево

8 апреля теплоход «Ом-318» открыл переправу Самара - Ширяево, сообщает «Речфлот-63». В настоящее время маршрут действует в усеченном виде - один оборотный рейс в день. Отправление из Самары - в 8:30. Время прибытия в Ширяево - 11:00. Обратно судно идет 
8 апреля 2016, 04:05
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