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На Волге судебные приставы ловили должников из Самары
В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». …
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18 июня 2018, 11:58
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34
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18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка
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18 мая 2018, 10:41
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Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти
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14 мая 2018, 04:53
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Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено
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7 мая 2018, 02:43
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Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая
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4 мая 2018, 10:45