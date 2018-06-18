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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

В Самаре в пятницу, 18 мая, открыт речной маршрут по Волге до пристани Винновка. Общая протяженность маршрута 33 километра. Дорога займет 2 часа 15 минут. До пристани «Винновка» в селе Осиновка речные суда будут ходить только по пятницам, субботам и 
18 мая 2018, 10:41
Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

В Самаре в субботу, 18 мая, отроется скоростной речной маршрут в Тольятти. Пассажиров будут перевозить на скоростном судне «Восход». Время в пути – 2 часа 25 минут. Первый теплоход из Самары отправится по Волге в Тольятти в 7:45. В пути 
14 мая 2018, 04:53
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
4 мая 2018, 10:45
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