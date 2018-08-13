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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание маршрута «Самара-Ширяево». 27 мая на нем будут работать дополнительные скоростные суда «Восход».

В воскресенье первый теплоход отчалит от речного вокзала в 8:00. Спустя 10 минут, судно уже пришвартуется у пристани «Поляна 
22 мая 2018, 09:26
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
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