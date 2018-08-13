|
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
|
13 августа 2018, 09:42
|
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
|
13 августа 2018, 09:14
|
Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
|
13 августа 2018, 09:02
|
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
|
13 августа 2018, 08:49
|
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
|
27 июня 2018, 10:19
|
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
|
30 мая 2018, 11:34
|
27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»
|
22 мая 2018, 09:26
|
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
|
27 марта 2018, 05:11
|
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
|
20 июня 2017, 07:57
|
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
|
6 июня 2017, 03:15
|
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
|
15 мая 2017, 10:33