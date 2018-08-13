Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня. Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в …