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В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе
Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. …
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14 марта 2017, 06:54
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В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9
Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет …
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14 марта 2017, 06:32
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Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото
Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и …
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13 марта 2017, 12:16
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"
Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет …
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9 февраля 2017, 09:58
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой
Три женщины, девочка и мужчина были травмированы в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Lada Priora» в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Бессоновка.
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29 ноября 2016, 05:09
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В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото
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19 ноября 2016, 04:50
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В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая
Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.
Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в …
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2 сентября 2016, 01:38
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В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо
Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передает TLTGorod.
Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже …
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1 мая 2016, 10:50
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СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения
АвтоВАЗ приступил к работе над новым поколением внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на собственные источники.
Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 3-дверному кузову …
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27 апреля 2016, 11:00
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Производство первого в истории кроссовера «Лады» стартует в декабре
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23 октября 2015, 12:59