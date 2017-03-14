В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо TLTGorod.



Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже … Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передаетТам столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже