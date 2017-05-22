8
22
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888  888     d8b  Y88b   d88P            8888888888                
 8888b   d8888  888     Y8P   Y88b d88P             888                       
 88888b.d88888  888            Y88o88P              888                       
 888Y88888P888  888888  888     Y888P     .d8888b   8888888     88888b.d88b.  
 888 Y888P 888  888     888     d888b     88K       888         888 "888 "88b 
 888  Y8P  888  888     888    d88888b    "Y8888b.  888         888  888  888 
 888   "   888  Y88b.   888   d88P Y88b        X88  888         888  888  888 
 888       888   "Y888  888  d88P   Y88b   88888P'  8888888888  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации 

15 мая 2017, 01:21
Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются. 
2 мая 2017, 04:16
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. 

21 апреля 2017, 02:40
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео

2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео

Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки 

2 марта 2017, 12:02
Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Библиотечный фонд исправительных учреждений Самарской области пополнился более чем на 1 000 единиц, сообщает региональный УФСИН. Житель Самары Юрий Тарасов подобрал для заключенных губернии произведения отечественных и зарубежных классиков, правовую литературу, мемуары военачальников, книги по исторической тематике.
- Буду искренне 

4 февраля 2017, 05:55
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

30 января 2017, 03:04
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.

Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках 

30 ноября 2016, 11:15
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна