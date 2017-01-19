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Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей
Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".
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17 января 2017, 04:12
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В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей
Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет …
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16 января 2017, 12:59
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото
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28 декабря 2016, 03:08
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Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве
Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент …
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27 декабря 2016, 04:52
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Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы
В метрополитене Москвы в новогодние праздники будут включать музыку из комедий и песни группы ABBA, сообщает официальный портал мэра российской столицы.
Новогодние мелодии будут транслировать по радио московской подземки. Пассажиры также смогут узнать интересные факты про Новый год. …
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27 декабря 2016, 02:58
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В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
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24 декабря 2016, 06:06
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В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев
Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках …
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22 декабря 2016, 11:26