|
Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре
|
25 января 2017, 12:13
|
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП
|
25 января 2017, 09:05
|
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
|
24 января 2017, 11:46
|
В Самаре встали трамваи
|
24 января 2017, 09:19
|
В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка
|
23 января 2017, 04:37
|
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева
|
29 декабря 2016, 12:15
|
Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре
Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 …
|
28 декабря 2016, 04:15
|
В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото
|
28 декабря 2016, 03:08
|
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка
Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».
Как уже сообщала …
|
27 декабря 2016, 11:12
|
Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря
|
8 декабря 2016, 01:56
|
В самарском трамвае скончался пенсионер
Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру. У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер …
|
3 декабря 2016, 03:19
|
Ветку трамвая до стадиона «Самара Арена» построят к 31 декабря 2017 года
В Самаре ищут компанию, которая займется выполнением строительно-монтажных работ в рамках реконструкции трамвайной линии. За работу обещают заплатить 841,2 миллиона рублей. Деньги выделят из городского и областного бюджетов. Информация размещена на сайте госзакупок. Исполнителя должны определить в начале декабря. Новая …
|
17 ноября 2016, 11:40