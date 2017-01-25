Новый аукцион по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе с прокладкой ветки от Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу состоится до конца декабря, пишут региональные СМИ.

Цена контракта - 840 млн рублей. Предполагается, что уже в …