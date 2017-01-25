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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

В социальных сетях появилось фото «мертвой пробки» в Самаре, образовавшейся на кольце улицы Антонова-Овсеенко и Советской Армии во вторник, 24 января. Примерно в 16:30 там столкнулись «КамАЗ», ехавший в направлении телецентра, и трамвай №23, следовавший в сторону улицы XXII Партсъезда. 
25 января 2017, 12:13
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

В социальных сетях очевидцы сообщают об остановке движения трамваев в разных местах города. В частности, в паблике «Самар Онлайн» появилось такое сообщение: «8:40 по неизвестной причине стоят трамваи по Заводскому, перед Кабельной в сторону «Прогресса» и пара на встречке».

Также в 

24 января 2017, 09:19
В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка

В Самаре в ДТП с участием маршрутки пострадала 27-летняя девушка

В воскресенье, 22 января, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 18:50 на перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка Ford Transit. В ДТП пострадал пассажир микроавтобуса – 27-летняя девушка.

По предварительной 
23 января 2017, 04:37
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в центре Самары ограничат движение транспорта. Временно будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта.
29 декабря 2016, 12:15
Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 

28 декабря 2016, 04:15
В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В среду, 28 декабря, в Самаре произошло ДТП на площади Кирова, сообщили очевидцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото.

«Авария на пересечении Кирова и Физкультурной. Все трамваи стоят и затруднено движение», - указано в комментарии.

Судя 
28 декабря 2016, 03:08
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».

Как уже сообщала 
27 декабря 2016, 11:12
Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Новый аукцион по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе с прокладкой ветки от Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу состоится до конца декабря, пишут региональные СМИ. 

Цена контракта - 840 млн рублей. Предполагается, что уже в 

8 декабря 2016, 01:56
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
Ветку трамвая до стадиона «Самара Арена» построят к 31 декабря 2017 года

Ветку трамвая до стадиона «Самара Арена» построят к 31 декабря 2017 года

В Самаре ищут компанию, которая займется выполнением строительно-монтажных работ в рамках реконструкции трамвайной линии. За работу обещают заплатить 841,2 миллиона рублей. Деньги выделят из городского и областного бюджетов. Информация размещена на сайте госзакупок. Исполнителя должны определить в начале декабря. Новая 

17 ноября 2016, 11:40
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