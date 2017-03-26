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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами
О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
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24 марта 2017, 02:33
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Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой
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23 марта 2017, 01:39
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение
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22 марта 2017, 11:13
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В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями
Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 …
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21 марта 2017, 04:24
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В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи
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20 марта 2017, 04:37
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В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
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18 марта 2017, 06:50
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)
Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские …
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5 марта 2017, 05:25
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
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17 декабря 2016, 06:49
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины
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19 ноября 2016, 06:20
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Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.
В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не …
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22 сентября 2015, 02:55