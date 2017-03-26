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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
Как сообщается, работник ритуальной службы, находившийся за рулем «Газели», допустил столкновение с «Приорой». На момент ДТП в специализированном транспортном средстве находились тела усопших.

24 марта 2017, 02:33
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

В среду, 22 марта, под Самарой на шестом километре дороги Урал - Красный Яр – Городцовка столкнулись два автомобиля. Пострадал ребенок.

ДТП произошло около часа дня. Предположительно, 37-летний водитель Nissan Sentra не снизил скорость на повороте и выехал на встречку. Иномарка 

23 марта 2017, 01:39
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии в Самаре. На дороге загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». В социальной сети появилось фото с места происшествия.

По словам очевидца, из машины выбежала девушка, пока машина полыхала, она стояла 
20 марта 2017, 04:37
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом 

6 марта 2017, 05:09
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

Сегодня, 19 ноября, примерно в 15:00 на пересечении улицы Мичурина с Московским шоссе в Самаре прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев в городских пабликах соцсетей, подкрепляя информацию фото с места ЧП. По словам 
19 ноября 2016, 06:20
Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.

В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не 
22 сентября 2015, 02:55
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