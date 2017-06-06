В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали навыки вождения на полигоне. Кроме того, было творческое задание – выступление на тему «Вместе за безопасность дорожного движения».
В итоге титул «Автоледи 2017» завоевала Лиана Чкония, Алина Мубоярова и Татьяна Чекушкина – на втором и третьем местах соответственно.
http://tltgorod.ru/news/?news=77485
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