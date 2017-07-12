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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Вечером в воскресенье, 9 июля, в Самарской области в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Трагедия произошла на территории Сызранского района. Примерно в 21:20 на трассе «Урал - Усинское - Пионерский» столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «Шеви Нива».

По 
10 июля 2017, 03:17
Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист 

8 июля 2017, 03:44
В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

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На месте аварии скончались мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели». Шестилетняя девочка, выжившая в «легковушке», и 

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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28  июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет 

29 июня 2017, 09:00
Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все 

21 июня 2017, 09:53
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели ребенка – годовалой девочки. Трагедия случилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Малышка была найдена мертвой 5 апреля.  Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от менингита.

«По результатам 

7 апреля 2017, 03:32
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