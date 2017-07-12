В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Лады Калины», который сбил на обочине трассы М-5 торговавших клубникой детей. ДТП произошло рядом с селом Печерское Сызранского района. 9-летний мальчик скончался, 11-летнюю девочку доставили на «скорой» в ЦРБ Сызрани. Легковушка также задела и 68-летнего пенсионера, его госпитализировали. По предварительной версии полиции, предполагаемый виновник аварии - автомобилист из Ульяновской области - уснул за рулем, в результате чего машина выехала на обочину.
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены
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10 июля 2017, 03:17
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Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся
ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист …
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8 июля 2017, 03:44
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В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей
Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
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7 июля 2017, 02:03
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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
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29 июня 2017, 09:00
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Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть
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21 июня 2017, 09:53
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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика
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5 июня 2017, 11:03
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Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели ребенка – годовалой девочки. Трагедия случилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Малышка была найдена мертвой 5 апреля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от менингита.
«По результатам …
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7 апреля 2017, 03:32