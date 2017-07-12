В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».

На месте аварии скончались мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели». Шестилетняя девочка, выжившая в «легковушке», и …