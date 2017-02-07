Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и зимних комплектов одежды для дорожных рабочих. В ИК № 16 изготовят строительные вагончики. В шестой размещен заказ на выпуск пластиковых окон, в третьей - металлоконструкций для остановок общественного транспорта. Кроме того, в ИК № 6 и 10 займутся производством фундаментных и керамзитобетонных блоков, лестничных маршей и перемычек для строительства быстровозводимых жилых домов. Реализация этих мероприятий позволит дополнительно трудоустроить 550 осужденных, отмечают в ведомстве.
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Принят закон о применении силы к арестантам
В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно …
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30 декабря 2016, 02:12
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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В тюрьмах России введут биометрию
В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В …
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31 октября 2016, 02:16
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В самарской колонии номер 10 начали выпускать минеральную воду
Осужденные, отбывающие наказание в самарской исправительной колонии №10, занялись выпуском минеральной воды.
ИК-10 расположена под Самарой, в поселке Волжский. Сырьем для нового производства служит минеральная вода, которую добывают из экологически чистых скважин Волжского района. Все необходимое для производства оборудование приобретено.
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19 августа 2016, 02:09
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Самарская колония купила поросят на откорм
"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Согласно документации к …
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25 июля 2016, 10:33
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Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей
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6 апреля 2016, 10:50
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Самарские полицейские задержали группу наркодилеров
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23 октября 2015, 07:45