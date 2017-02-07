Принят закон о применении силы к арестантам В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно …