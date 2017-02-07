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Принят закон о применении силы к арестантам

Принят закон о применении силы к арестантам

В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно 

30 декабря 2016, 02:12
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
В тюрьмах России введут биометрию

В тюрьмах России введут биометрию

В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В 

31 октября 2016, 02:16
В самарской колонии номер 10 начали выпускать минеральную воду

В самарской колонии номер 10 начали выпускать минеральную воду

Осужденные, отбывающие наказание в самарской исправительной колонии №10, занялись выпуском минеральной воды.
ИК-10 расположена под Самарой, в поселке Волжский. Сырьем для нового производства служит минеральная вода, которую добывают из экологически чистых скважин Волжского района. Все необходимое для производства оборудование приобретено.
19 августа 2016, 02:09
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
Самарские полицейские задержали группу наркодилеров

Самарские полицейские задержали группу наркодилеров

Сегодня, 23 октября, об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции. Спецоперация прошла с участием сотрудников ГУФСИН. Оперативная разработка в отношении наркодилеров, которые промышляли сбытом героина на территории 63-го региона, в том числе в колониях, велась с лета. За это время 
23 октября 2015, 07:45
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