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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. Найдены туши двух зараженных свиней в районе села Владимировка. Местные жители нашли мертвых животных в одном километре от села Владимировка около трассы в Приволжье. Возраст погибших свиней 
12 апреля 2017, 10:41
Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.  

На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой 

5 апреля 2017, 10:34
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры

За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры

Минюст России подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, расширяющих систему поощрения в колониях. Право на дополнительные просмотры фильмов получат осужденные, которые в ближайшее время должны "выйти на волю". Поход в кинотеатр будет осуществляться под конвоем. В ведомстве считают, новый воспитательный подход 

22 февраля 2017, 01:25
В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и 

7 февраля 2017, 04:23
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

30 января 2017, 03:04
Принят закон о применении силы к арестантам

Принят закон о применении силы к арестантам

В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно 

30 декабря 2016, 02:12
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
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