В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. Штраф за нарушение может составить до 1000 рублей.
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Российских заключенных будут отпускать на свидания?
В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.
Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для …
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21 апреля 2017, 03:16
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Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом
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12 апреля 2017, 10:41
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Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш
Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.
На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой …
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5 апреля 2017, 10:34
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры
Минюст России подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, расширяющих систему поощрения в колониях. Право на дополнительные просмотры фильмов получат осужденные, которые в ближайшее время должны "выйти на волю". Поход в кинотеатр будет осуществляться под конвоем. В ведомстве считают, новый воспитательный подход …
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22 февраля 2017, 01:25
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В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей
Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и …
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7 февраля 2017, 04:23
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Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии
Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей …
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30 января 2017, 03:04
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Принят закон о применении силы к арестантам
В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно …
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30 декабря 2016, 02:12
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
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15 декабря 2016, 01:47
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото
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22 октября 2016, 04:54