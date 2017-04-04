Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у вас нет свободных двух часов (именно столько в среднем занимает тщательный осмотр), можно пройти обследование на рентгене. Специальными установками оборудована каждая станция метро.Такое исследование возможно только при добровольном согласии гражданина. Занимает оно буквально 5 секунд и позволяет обнаружить оружие, наркотические и взрывчатые вещества как внутри организма, так и под одеждой.
Ужесточен пропускной режим и на железнодорожном вокзале. Повышенные меры охраны предприняты и в международном аэропорту "Курумоч". Речь идёт об организации полётов и деятельности терминала. В интересах безопасности эту тему пресс-служба воздушной гавани не комментирует.
Отметим, в прошлом году самарским сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт. В апреле в поселке Красный пахарь была ликвидирована подпольная ячейка радикальных исламистов. В подпольном молельном доме задержали 53 человека. Нашли более килограмма взрывчатки. Обезвредить ее решили на месте.
До этого дважды, в 2004 и 2011-ом годах, самодельные устройства взрывались на Кировском рынке в Самаре. Тогда 11 человек погибли, 30 - получили ранения. В Тольятти в 2007-ом году взорвался автобус. Было 8 трупов и 56 пострадавших.
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