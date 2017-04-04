11
45
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Топ-новости: Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге; на заводе «Тольяттиазот» идут обыски; премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Топ-новости: Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге; на заводе «Тольяттиазот» идут обыски; премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 
4 апреля 2017, 06:35
Топ-новости: Задержан стрелявший в полицейских мужчина; дерзкое ограбление на Победе; памятник баяну в Самаре

Топ-новости: Задержан стрелявший в полицейских мужчина; дерзкое ограбление на Победе; памятник баяну в Самаре

Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской. Злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону стражей порядка. Детали резонансного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 
3 апреля 2017, 06:48
Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом,  и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». 
3 апреля 2017, 06:06
В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в 

3 апреля 2017, 03:50
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их 

29 марта 2017, 11:46
В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности,  был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а 
27 марта 2017, 01:33
Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
Как рассказывают отечественные СМИ, брендированная одежда к летнему сезону появится в продаже на четырех станциях - "Пушкинской", "Павелецкой" радиальной, "Площадь Революции" 

23 марта 2017, 03:31
В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. 
17 марта 2017, 11:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна