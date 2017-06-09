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Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков
Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал …
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7 июня 2017, 05:19
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе
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7 июня 2017, 05:00
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66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания
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6 июня 2017, 06:29
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Росгвардия проверит оружие у сызранцев
С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере …
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5 июня 2017, 10:51
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Самару реконструируют по образцу Москвы
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5 июня 2017, 03:30
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Прими участие в конкурсе #поюнарусском!
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2 июня 2017, 05:43
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В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской
Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
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26 мая 2017, 04:39
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Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?
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5 мая 2017, 03:28