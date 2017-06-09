66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС, в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в …