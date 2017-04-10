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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке
Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва …
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6 апреля 2017, 05:17
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре
Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона. Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в …
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3 апреля 2017, 09:32
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Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
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31 марта 2017, 03:34
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В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" интересуются, куда и к кому нужно обратиться, чтобы отрегулировали движение на М-5 в районе Жигулевского моря? "Там сейчас творится настоящий беспредел! Жители Шлюзового, Федоровки и Жигулевска остались один на один с проблемой. В …
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24 марта 2017, 06:14
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В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
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20 марта 2017, 03:48
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Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области
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14 марта 2017, 04:02