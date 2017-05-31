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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

После снега начнется сильный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

После снега начнется сильный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в МЧС. По последним данным, в минувшие сутки в Москве в результате урагана погибли 11 человек, еще более сотни пострадали. Сотни домов оказались отключены от электричества, повалены тысячи 
30 мая 2017, 09:35
В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

Сегодня в Сызрани днем прошла, пожалуй, первая в этом сезоне гроза. Ненастье с громом и молнией длилось около 20 минут. В районе улицы Декабристов еще и выпал град. Размер ледышек составил около 1-1,5 сантиметров. Спустя буквально 20 минут вновь выглянуло 
27 мая 2017, 01:55
В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
Не парковаться у деревьев: штормовое предупреждение в Тольятти

Не парковаться у деревьев: штормовое предупреждение в Тольятти

В Тольятти сегодня, 12 мая, во второй половине дня ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Такие погодные условия сложатся в городе до конца дня.

Горожанам рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с балконов 

12 мая 2017, 03:34
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

5 мая 2017, 10:49
Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
2 мая 2017, 05:42
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
Сызрань накроет штормом

Сызрань накроет штормом

Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая 
20 апреля 2017, 11:21
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В норвежском нацпарке Хардангервидда удар молнии убил 323 диких оленя. Об этом уникальном случае рассказывает BNO News.
Особенно отмечается, что все животные погибли в результате только одного разряда. Их тела были обнаружены на 50-метровом участке.
Прежде специалисты ни разу не 

29 августа 2016, 04:24
В Башкирии пастуха убило молнией

В Башкирии пастуха убило молнией

В Республике Башкирия от удара молнии погиб пастух. Трагедия случилась в Кармаскалинском районе ранним утром.
51-летний местный житель стал жертвой стихии во время выгула стада. Внезапно пошел дождь, началась гроза, и скрыться в безопасном месте не было никакой возможности.
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12 августа 2016, 05:33
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