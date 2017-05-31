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После снега начнется сильный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в МЧС. По последним данным, в минувшие сутки в Москве в результате урагана погибли 11 человек, еще более сотни пострадали. Сотни домов оказались отключены от электричества, повалены тысячи …
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30 мая 2017, 09:35
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В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
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27 мая 2017, 01:55
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В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин
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16 мая 2017, 12:58
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Не парковаться у деревьев: штормовое предупреждение в Тольятти
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12 мая 2017, 03:34
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В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные
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5 мая 2017, 10:49
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Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!
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2 мая 2017, 07:17
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В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь
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2 мая 2017, 05:42
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В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов
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28 апреля 2017, 06:19
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Сызрань накроет штормом
Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая …
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20 апреля 2017, 11:21
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В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии
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29 августа 2016, 04:24
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В Башкирии пастуха убило молнией
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12 августа 2016, 05:33