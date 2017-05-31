В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. …