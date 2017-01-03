Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний житель. Как выяснили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное хранение наркотиков.
Мужчина уже признал свою вину и сообщил, что похищенные денежные средства потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" , подозреваемый арестован, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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