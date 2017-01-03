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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

Сегодня, 19 декабря, около 10 часов утра в Самаре возле одного из домов по Южному проезду двое неизвестных злоумышленников вырвали из рук женщины две сумки с документами и личными вещами. В одной из них находилось 600 тыс. рублей.
 
39-летняя 

20 декабря 2016, 10:40
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ 
10 декабря 2016, 04:57
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

О краже, произошедшей в Саратовской области, сообщили региональные информагентства со ссылкой на правоохранительные структуры. В Пугачевском районе житель одного из сел похитил подвесной мост.
Вчера, 1 декабря, сотрудники полиции задержали 19-летнего парня из села Бобровка. Он подозревается в краже подвесного 

2 декабря 2016, 01:13
В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей

В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей

Житель Республики Адыгея задержан по подозрению в краже ювелирных украшений в самарском магазине. Сумма похищенного превысила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Преступление было совершено в сентябре 2016 года в одном из торговых центров в Советском районе Самары, сообщили в ГУ 

28 ноября 2016, 03:26
Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Накануне в полицию Жигулевска поступила информацию о том, что 35-летний местный житель избил свою бывшую жену.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Никитина, умышленно нанес побои 31-летней местной жительнице во время конфликта, возникшего на 
17 сентября 2016, 05:36
В Жигулевске безработный сын обокрал мать-пенсионерку

В Жигулевске безработный сын обокрал мать-пенсионерку

К сотрудникам полиции в Жигулевске обратилась с заявлением 69-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о пропаже 3000 рублей из ее дома. Оперативники предположили, что к краже причастен 37-летний безработный сын женщины, который не появлялся с момента исчезновения денег.
В ходе расследования 

10 сентября 2016, 08:53
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