В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей Сегодня, 19 декабря, около 10 часов утра в Самаре возле одного из домов по Южному проезду двое неизвестных злоумышленников вырвали из рук женщины две сумки с документами и личными вещами. В одной из них находилось 600 тыс. рублей.



39-летняя …