Признают в мире: Платежную карту «Мир» пообещали принимать к оплате на заграничных курортах В руководстве Национальной системы платежных карт заявили, что картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечается, НСПК развивает сотрудничество с рядом платежных систем государств, куда граждане России часто отправляются на отдых.

«Ведется …