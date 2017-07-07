Национальная платежная система завоевывает внутренний рынок. Причем, не без государственной поддержки. С первого июля все выплаты гражданам из бюджета производятся только на карты с логотипом «Мир». В первую очередь это касается зарплаты сотрудников госучреждений, пенсионных выплат и денежного довольствия военнослужащих. О плюсах и минусах, которые пользователи отметили за первую неделю работы новой системы расчетов, узнали журналисты ТРК «ТЕРРА».
Российские банки начали готовиться к часу икс заранее. По состоянию на 6 июля они выпустили более 10 миллионов карт «Мир». Сейчас эмиссия пластика национальной платежной системы идет лавинообразно. При этом в процессе участвуют далеко не все кредитные учреждения страны, а лишь 388. Карты выпускают только 94 из них. Многие вообще не работают с пластиком, у других нет клиентов бюджетной сферы. Да и участие в системе - дело добровольное.
Максим Долгун, начальник отдела платежной системы расчетов Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ:
- У всех платежных систем есть нюансы в структуре правил, в требованиях к участию, но, в принципе, платежная система «Мир» ничем не уступает международным платежным системам, а во многом ставит более гибкие и лучшие условия для участия. В частности, более низкие тарифы для кредитных организаций как по эмиссии, так и по дальнейшей работе с картами.
Создание национальной платежной системы началось в 2014 году после введения западных санкций. Стремились обеспечить финансовую безопасность граждан России. В конце 15-го выпустили пилотную партию карт «Мир». Массовая эмиссия стартовала прошлой осенью, и участники процесса говорят, что не заметили сбоев в работе системы.
Илья Павлов, директор центра банковских карт АО АКБ «Газбанк»:
- Надо отдать должное национальной платежной системе, люди пришли в нее из банков, с хорошим опытом, и, надо отдать должное, взяли самое лучшее из имеющихся международных платежных систем. Поэтому там ошибок практически нет. К нашему, честно говоря, удивлению - как банк сами не ожидали, все идет, в общем-то, как по маслу.
«Газбанк» намерен завершить перевод всех клиентов бюджетной сферы в национальную платежную систему до конца года. Для этого придется выпустить около 60 тысяч карт. Точная статистика по эмиссии в Самарской области станет известна в конце июля - после отчета местных банков, которые ведут зарплатные проекты госучреждений. Частные лица тоже проявляют интерес к национальной платежной системе, но их доля в общем объеме пользователей пока незначительна.
Максим Долгун, начальник отдела платежной системы расчетов Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ:
- Для новых работников бюджетной сферы с 1 июля работодатель обязан предоставлять выплату заработной платы только на карту «Мир». Действующие сейчас у работников карты международных платежных систем должны быть заменены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года. До первого июля 2020 года аналогичная смена карт международных платежных систем должна произойти у пенсионеров.
Национальная платежная система «МИР»:
Принимают карты без ограничений: Россия, Армения, Белоруссия
Выпускают кобэйджинговые карты: Maestro, JCB
Заключено соглашение о сотрудничестве: China Union Pay, American Express
Единственный минус, который отмечают пользователи карт «Мир», - невозможность расчетов за границей и оплаты товаров в иностранных интернет-магазинах. На всей территории России система действует без ограничений - карту принимают во всех банкоматах и терминалах. Переговоры об интеграции системы в финансовую систему других стран идет. Кроме того, существует вариант эмиссии так называемых кобэйджинговых карт, которые параллельно подключаются к международным платежным системам.
Зарина Плукчи, управляющая филиалом самарским филиалом Банка «ВТБ-24»:
- Фактически мы выдаем в одни руки две карты, и таким образом у наших клиентов появляется возможность использовать одну и другую карту, привязанную к одному зарплатному счету. В текущем году мы планируем совместить эти две карты на одной, и, соответственно, для удобства клиента - он сможет использовать фактически один пластик в двух платежных системах.
Любопытно, что «Мир» готовит собственную программу лояльности. К примеру, если международные платежные системы в среднем предлагают кэшбэк на уровне 3%, то национальная собирается делать предложение в интервале от десяти до пятнадцати.