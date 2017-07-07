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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
ЦБ будет отбирать у банков лицензии без лишних формальностей

ЦБ будет отбирать у банков лицензии без лишних формальностей

Центробанк предлагает отзывать лицензии без лишних формальностей. Регулятор намерен расширить права на так называемое профессиональное суждение. Это даст ему возможность применять надзорные меры даже при отсутствии формальных доказательств нарушения закона. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Сейчас без жестко регламентированных аргументов 

6 июля 2017, 01:00
Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков 

6 июля 2017, 12:17
Признают в мире: Платежную карту «Мир» пообещали принимать к оплате на заграничных курортах

Признают в мире: Платежную карту «Мир» пообещали принимать к оплате на заграничных курортах

В руководстве Национальной системы платежных карт заявили, что картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечается, НСПК развивает сотрудничество с рядом платежных систем государств, куда граждане России часто отправляются на отдых.
«Ведется 

19 июня 2017, 02:02
С апреля все банкоматы и терминалы «АктивКапитал Банка» принимают карты «Мир»

С апреля все банкоматы и терминалы «АктивКапитал Банка» принимают карты «Мир»

К началу апреля 2017 года в ПАО «АК Банк» была завершена работа по настройке сети банкоматов и POS-терминалов к приему карт национальной платежной системы «Мир». Оформить карту «Мир» для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты 

12 апреля 2017, 12:11
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