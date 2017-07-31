Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за …