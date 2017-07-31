Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в Свердловской и Челябинской областях возникали сложности с оплатой товаров в магазинах, в Хабаровске банкоматы не выдавали деньги, а терминалы не проводили оплату. Жалобы от клиентов Сбербанка также поступали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Тюмени, Перми и ряде других городов России. Ко второй половине дня, по заверениям пресс-службы банка, все технические проблемы были устранены.
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