5
08
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888       888                 8888888888   .d8888b.   d8b 
           888       888                       d88P  d88P  Y88b  Y8P 
           888       888                      d88P   Y88b. d88P      
 .d8888b   888       888  88888b.d88b.       d88P     "Y88888"   888 
 88K       888       888  888 "888 "88b   88888888   .d8P""Y8b.  888 
 "Y8888b.  888       888  888  888  888    d88P      888    888  888 
      X88  888       888  888  888  888   d88P       Y88b  d88P  888 
  88888P'  88888888  888  888  888  888  d88P         "Y8888P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов

Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"

Самарская область на 23 национальной театральной премии "Золотая маска" была представлена в 13 номинациях. За победу в условиях жесткой конкуренции, а претендентов было 263, боролись две постановки самарского театра драмы и одна новокуйбышевской "Грани". В итоге жюри на самом высоком 

25 апреля 2017, 03:42
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.

Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса

В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"

В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем 

4 апреля 2017, 07:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна