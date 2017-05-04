Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"
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25 апреля 2017, 03:42
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750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.
Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят …
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17 апреля 2017, 04:42
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В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
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4 апреля 2017, 07:00