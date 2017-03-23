В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции …