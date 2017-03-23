В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы последнего для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
Напомним, как уже рассказывала "Терра" учебное заведение и администрация города боролись за стадион "Заря". РГУТИС настаивал на том, что это федеральная собственность, а сам вуз имеет право на оперативное управление данным имуществом.
Однако, арбитражный суд Самарской области, 11 апелляционный арбитражный суд и арбитраж Поволжского округа последовательно отказали ему в иске, посчитав, что право собственности на стадион принадлежит городу. По информации "Терры", кадастровая стоимость объекта составляет порядка 270 миллионов рублей.
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