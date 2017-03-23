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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского 
22 марта 2017, 12:44
Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

27 марта в Ленинском райсуде Самары ожидается оглашение приговора по делу Александра Тергалинского - бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора.
21 марта 2017, 07:30
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
В Самаре сократят почти 40% чиновников

В Самаре сократят почти 40% чиновников

В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. 

9 марта 2017, 04:31
Мэрия Самары увлеклась игрой в крестики-нолики

Мэрия Самары увлеклась игрой в крестики-нолики

На портале госзакупок появился тендер на закупку сувенирной продукции. В перечне лотов значатся и два подарочных набора в деревянном лакированном футляре. «Крестики» должны быть выполнены в виде металлических елочек - мини-статуэток, «нолики» - в виде металлических подарков - мини-статуэток. Кроме 

9 марта 2017, 12:11
Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

9 марта 2017, 10:55
В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции 

1 марта 2017, 04:59
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