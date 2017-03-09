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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары увлеклась игрой в крестики-нолики

Мэрия Самары увлеклась игрой в крестики-нолики

На портале госзакупок появился тендер на закупку сувенирной продукции. В перечне лотов значатся и два подарочных набора в деревянном лакированном футляре. «Крестики» должны быть выполнены в виде металлических елочек - мини-статуэток, «нолики» - в виде металлических подарков - мини-статуэток. Кроме 

9 марта 2017, 12:11
Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

9 марта 2017, 10:55
В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом

В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции 

1 марта 2017, 04:59
Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц российский минфин предлагает увеличить с 13 до 15%. По оценке экспертов, это связано с тем, что российская экономика столкнулась с ежегодным снижением доходов бюджетной системы, в частности, из-за сокращения прибыли нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка на 

1 марта 2017, 10:17
Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой 

27 февраля 2017, 03:22
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

Речь идет о бывшем начальнике муниципального учреждения "Управление гражданской защиты" Василии Борзенко. На днях его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным следов насилия нет. Любопытно, что в городском суде ему и директору компании «Альянс Авто» Наталье Солдатовой скоро 

14 февраля 2017, 01:41
В блогах: о сокращении самарских чиновников

В блогах: о сокращении самарских чиновников

Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около 
3 февраля 2017, 05:06
Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары

Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары

Чиновникам самарской мэрии купили канцтоваров почти на два миллиона рублей. Победителем объявленного горадминистрацией аукциона стала компания «Офис-сервис», сообщается на портале госзакупок. Товар предназначен для девяти подразделений. Цена победителя оказалась самой низкой из трех заявок, поступивших на торги. При их объявлении 

27 января 2017, 01:59
«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам добровольные увольнения

«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам добровольные увольнения

На АвтоВАЗе официально подтвердили информацию о новой кампании по добровольному сокращению штата. Директор по корпоративным коммуникациям Сергей Ильинский в беседе с корреспондентами ТРК «ТЕРРА» рассказал, что в течение ближайших двух недель автогигант готов выплатить сотруднику, решившему уйти по собственному желанию, 

3 июня 2016, 11:04
Завод Nissan в Петербурге перешел на односменный график

Завод Nissan в Петербурге перешел на односменный график

Представители автозавода Nissan в Санкт-Петербурге заявили, что компания решила отказаться от двухсменного режима работы. Это связано с падением спроса на новые легковые автомобили. Поэтому решено, что предприятие будет работать в одну смену. Будут сокращения. Уволить планируется примерно 500 сотрудников. Им 
1 марта 2016, 03:26
В «Росгосстрахе» грядут сокращения

В «Росгосстрахе» грядут сокращения

В Самарской области сохраняется крайне сложная социально-экономическая ситуация. Число безработных растет. Только по официальным данным таковых в нашем регионе более 24 тысяч человек. Из них почти 9 тысяч в Тольятти. Это 2% от общего числа трудоспособных жителей Автограда - очень 
16 февраля 2016, 04:37
АвтоВАЗ отказался от увольнений на полгода

АвтоВАЗ отказался от увольнений на полгода

На АвтоВАЗе 6 месяцев не будет сокращений. Такое заявление сделал президент автогиганта Бу Андерссон на церемонии официального старта продаж нового автомобиля Lada Xray. Оптимизация персонала заморожена в связи с тем, что с понедельника, 15 февраля на предприятии на ближайшие полгода водится 
15 февраля 2016, 11:22
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