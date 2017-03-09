В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. В прошлом году реорганизация была проведена в ряде учреждений. В 2015 году сэкономили 1 миллиард рублей, в 2016-м – 800 миллионов, в начале 2017-го – уже 87 млн рублей.
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Мэрия Самары увлеклась игрой в крестики-нолики
На портале госзакупок появился тендер на закупку сувенирной продукции. В перечне лотов значатся и два подарочных набора в деревянном лакированном футляре. «Крестики» должны быть выполнены в виде металлических елочек - мини-статуэток, «нолики» - в виде металлических подарков - мини-статуэток. Кроме …
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9 марта 2017, 12:11
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Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей
Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из …
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9 марта 2017, 10:55
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В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом
В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции …
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1 марта 2017, 04:59
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Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%
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1 марта 2017, 10:17
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Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция
Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой …
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27 февраля 2017, 03:22
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В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество
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14 февраля 2017, 01:41
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В блогах: о сокращении самарских чиновников
Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около …
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3 февраля 2017, 05:06
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Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары
Чиновникам самарской мэрии купили канцтоваров почти на два миллиона рублей. Победителем объявленного горадминистрацией аукциона стала компания «Офис-сервис», сообщается на портале госзакупок. Товар предназначен для девяти подразделений. Цена победителя оказалась самой низкой из трех заявок, поступивших на торги. При их объявлении …
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27 января 2017, 01:59
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«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам добровольные увольнения
На АвтоВАЗе официально подтвердили информацию о новой кампании по добровольному сокращению штата. Директор по корпоративным коммуникациям Сергей Ильинский в беседе с корреспондентами ТРК «ТЕРРА» рассказал, что в течение ближайших двух недель автогигант готов выплатить сотруднику, решившему уйти по собственному желанию, …
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3 июня 2016, 11:04
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Завод Nissan в Петербурге перешел на односменный график
Представители автозавода Nissan в Санкт-Петербурге заявили, что компания решила отказаться от двухсменного режима работы. Это связано с падением спроса на новые легковые автомобили. Поэтому решено, что предприятие будет работать в одну смену. Будут сокращения. Уволить планируется примерно 500 сотрудников. Им …
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1 марта 2016, 03:26
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В «Росгосстрахе» грядут сокращения
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16 февраля 2016, 04:37
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АвтоВАЗ отказался от увольнений на полгода
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15 февраля 2016, 11:22