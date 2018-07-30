Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке Разборки из-за свободного места на парковке с выпадением снега стали случаться в самарских дворах едва ли не каждый день. Очередной инцидент случился во дворе дома №13 по улице Демократической. По словам 29-летней автомобилистки Екатерины Т., уже дважды ее автомобиль становился …