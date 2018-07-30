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В Самаре прокуратура ликвидировала два парковки в Железнодорожном районе
Владельцам автомобилей на улицах Братьев Коростелевых и Спортивной теперь придется искать новое место для паркинга.
Прокуратура проверила парковки в Самаре. Сотрудники надзорного ведомства признали незаконными две автостоянки в Железнодорожном районе.
«У владельцев автостоянок на Братьев Коростелевых и улице …
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