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«У владельцев автостоянок на Братьев Коростелевых и улице 
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

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В России для электромобилей введут бесплатные парковки

В России для электромобилей введут бесплатные парковки

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В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

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