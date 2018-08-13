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Материалы по теме:

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу

В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу

В воскресенье днем, 12 августа, 47-летний водитель ехал на машине Chevrolet NIVA по Дыбенко со стороны улицы Ивана Булкина. По предварительным данным, в 15:20 около дома № 29 по Дыбенко автомобилист столкнулся с иномаркой Kia Rio. В результате аварии пострадала 
13 августа 2018, 03:18
В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по 
13 августа 2018, 03:00
В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

Жители Самары пожаловались на кошмарное состояние проезжей части на проспекте Карла Маркса неподалеку от шоколадной фабрики Nestle. Огромные ямы и выбоины на дороге повредили не один автомобиль.
 
- Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до 
13 августа 2018, 01:23
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
 
На место ЧП выезжали оперативники.  Они выяснили, что к 
11 августа 2018, 03:47
Лже-террорист из Самары получил два года

Лже-террорист из Самары получил два года

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор самарцу, который в апреле этого года сообщил о минировании торгового центра «Аврора Молл». Сообщение оказалось ложным, но работу ТЦ пришлось блокировать на несколько часов. Все это случилось после волны звонков о минировании российских школ, 

10 августа 2018, 07:00
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей

В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей

Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Нелегальным производством занимались представители одной из этнических организованных преступных групп региона. Подделка элитных марок коньяка, виски, мартини, водки, шампанского и вина шла в промышленных масштабах. Сотрудники госбезопасности изъяли 3000 
3 декабря 2015, 11:03
ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области

ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области

Членов межрегиональной преступной группировки, которые занимались хищениями нефти из магистральных нефтепроводов в Самарской области, задержали сотрудники ФСБ. В операции принимали участие примерно 100 сотрудников ведомства по Самарской и Пензенской областям.
Прибыль преступной группы достигала одного миллиона рублей в сутки. Подробности – 
27 ноября 2015, 12:23

"Продавец" должностей в ФСБ отделался исправительными работами

Суд Железнодорожного района Самары огласил решение по делу о мошенничестве. Как уже сообщала "ТЕРРА", по версии следствия, самарский разнорабочий 23-летний Роман Косинов предложил знакомому помочь с трудоустройством в управление ФСБ по Самарской области. Речь шла о должности заместителя начальника 
30 июля 2015, 09:06
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