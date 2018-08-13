|
В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
|
13 августа 2018, 04:29
|
В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу
|
13 августа 2018, 03:18
|
В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона
|
13 августа 2018, 03:00
|
В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса
|
13 августа 2018, 01:23
|
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
|
13 августа 2018, 01:06
|
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
13 августа 2018, 11:22
|
Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь
Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
На место ЧП выезжали оперативники. Они выяснили, что к …
|
11 августа 2018, 03:47
|
Лже-террорист из Самары получил два года
|
10 августа 2018, 07:00
|
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
|
10 августа 2018, 02:14
|
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
|
7 августа 2018, 02:52
|
В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей
Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Нелегальным производством занимались представители одной из этнических организованных преступных групп региона. Подделка элитных марок коньяка, виски, мартини, водки, шампанского и вина шла в промышленных масштабах. Сотрудники госбезопасности изъяли 3000 …
|
3 декабря 2015, 11:03
|
ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области
Членов межрегиональной преступной группировки, которые занимались хищениями нефти из магистральных нефтепроводов в Самарской области, задержали сотрудники ФСБ. В операции принимали участие примерно 100 сотрудников ведомства по Самарской и Пензенской областям.
Прибыль преступной группы достигала одного миллиона рублей в сутки. Подробности – …
|
27 ноября 2015, 12:23
|
"Продавец" должностей в ФСБ отделался исправительными работами
Суд Железнодорожного района Самары огласил решение по делу о мошенничестве. Как уже сообщала "ТЕРРА", по версии следствия, самарский разнорабочий 23-летний Роман Косинов предложил знакомому помочь с трудоустройством в управление ФСБ по Самарской области. Речь шла о должности заместителя начальника …
|
30 июля 2015, 09:06