Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить работы по подъему и очистке воды, чтобы ее можно было использовать как питьевую, обеспечить бесперебойную подачу жидкости в дома и последующую транспортировку стоков. Кроме того, компания должна вести эксплуатацию и техническое обслуживание сетей и насосного оборудования.
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В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"
Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
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21 декабря 2016, 04:30
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Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе
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15 декабря 2016, 04:17
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Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию
Платежки были утверждены приказом федерального министерства строительства и ЖКХ, вскоре они станут обязательными для всех типов ресурсоснабжающих организаций. В документе указано множество данных, касающихся потребителя, например заводской номер приборов учета, количество проживающих, дата последней поступившей оплаты. Все пункты обязательны и …
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9 декабря 2016, 04:18
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В поселке Управленческий останутся без водоснабжения
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7 декабря 2016, 05:06
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В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
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30 ноября 2016, 10:25
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221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир
Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
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23 ноября 2016, 03:21
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Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей
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23 ноября 2016, 02:30
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В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей
Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Электронный аукцион объявлялся по заказу гордепартамента хозяйства и экологии в середине октября. Подрядчику нужно было обновить в столице губернии дороги, тротуары, бордюры, благоустроить парковочные места, сменить колодезные люки. Конкретные адреса в документах тендера не были …
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7 ноября 2016, 11:28
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В Похвистнево улетел в кювет недавно купленный на торгах автобус, есть фото
Сегодня, 5 ноября, в самарском райцентре Похвистнево произошла дорожная авария, участие в которой приняло единственное транспортное средство – автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Вязовка-Венера».
Как передает местный портал «Похвистнево Информ», ДТП случилось в 11:30. По предварительной версии, водитель «пазика» …
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5 ноября 2016, 02:01
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Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое
Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая …
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24 октября 2016, 04:57
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В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото
В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.
Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не …
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1 октября 2016, 07:27
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Оборонный завод "Коммунар" ограничил подачу воды в поселке Петра-Дубрава
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26 сентября 2016, 08:24
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В Самаре повысят тарифы на воду и водоотведение
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21 сентября 2016, 04:07
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На аукционе продадут редчайший автомобиль Toyota Soarer Aerocabin
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21 сентября 2016, 12:06
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В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения
Реализация инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения снова отстает от намеченного графика из-за нехватки денег.
План по обновлению инфраструктуры на этот год планируют выполнить только к лету следующего. На объект, расположенный на улице Обувной в Самаре, поступают канализационные стоки …
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8 августа 2016, 04:44
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СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках
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3 августа 2016, 05:59