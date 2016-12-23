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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"

Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Тендер по определению субподрядчика объявляло «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Согласно техзаданию, «Дельта» будет следить за Московским шоссе от Мичурина до Авроры, а также 

21 декабря 2016, 04:30
Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

На продажу с аукциона выставлен редкий экземпляр автомобиля Ferrari 250 GTO, выпущенного в 1962 году итальянской компанией из Маранелло. Данная модель спортивного авто была специально создана для участия в ралли, а именно, в гонках Международной автомобильной федерации категории GT3.

Всего было 

15 декабря 2016, 04:17
Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Платежки были утверждены приказом федерального министерства строительства и ЖКХ, вскоре они станут обязательными для всех типов ресурсоснабжающих организаций. В документе указано множество данных, касающихся потребителя, например заводской номер приборов учета, количество проживающих, дата последней поступившей оплаты. Все пункты обязательны и 

9 декабря 2016, 04:18
В поселке Управленческий останутся без водоснабжения

В поселке Управленческий останутся без водоснабжения

8 декабря по адресу: п. Управленческий, ул. Кузнецова, д. 15, будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
7 декабря 2016, 05:06
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Как говорится в сопроводительной документации, всего предполагается приобрести 218 одно-, двух- и 

23 ноября 2016, 03:21
Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей

Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей

Самарская губдума объявила тендер на изготовление геральдической и сувенирной продукции на общую сумму 1 млн рублей. Согласно техзаданию на портале госзакупок, депутаты намерены приобрести 21 почетный знак «За заслуги в законотворчестве» по цене 18,5 тысячи рублей за штуку, 62 знака 

23 ноября 2016, 02:30
В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей

В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей

Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Электронный аукцион объявлялся по заказу гордепартамента хозяйства и экологии в середине октября. Подрядчику нужно было обновить в столице губернии дороги, тротуары, бордюры, благоустроить парковочные места, сменить колодезные люки. Конкретные адреса в документах тендера не были 

7 ноября 2016, 11:28
В Похвистнево улетел в кювет недавно купленный на торгах автобус, есть фото

В Похвистнево улетел в кювет недавно купленный на торгах автобус, есть фото

Сегодня, 5 ноября, в самарском райцентре Похвистнево произошла дорожная авария, участие в которой приняло единственное транспортное средство – автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Вязовка-Венера».

Как передает местный портал «Похвистнево Информ», ДТП случилось в 11:30. По предварительной версии, водитель «пазика» 
5 ноября 2016, 02:01
Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое

Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое

Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая 

24 октября 2016, 04:57
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
Оборонный завод

Оборонный завод "Коммунар" ограничил подачу воды в поселке Петра-Дубрава

В населенном пункте живут более 7 тысяч человек. По словам жильцов верхних этажей многоэтажек, давление вечером падает так, что они уже вторую неделю не могут пользоваться стиральными машинами и газовыми колонками. Такая ситуация сложилась из-за ограничения подачи воды, которое ввел 

26 сентября 2016, 08:24
В Самаре повысят тарифы на воду и водоотведение

В Самаре повысят тарифы на воду и водоотведение

С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги в областном центре. На 1 рубль 54 копейки увеличится стоимость кубометра холодной воды - до 26 рублей 17 копеек. Водоотведение подорожает на 2 рубля 7 копеек и составит 13 рублей 40 копеек.

21 сентября 2016, 04:07
На аукционе продадут редчайший автомобиль Toyota Soarer Aerocabin

На аукционе продадут редчайший автомобиль Toyota Soarer Aerocabin

Участники аукциона Mecum, который пройдет в Чикаго, уже в октябре смогут стать обладателями редчайшего ретро-экземпляра марки Toyota Soarer Aerocabin. Автомобиль был произведен в 1989 году в ограниченном количестве - всего 500 экземпляров.
Речь идет об аналоге Porsche 911 Targa, предусматривающем 

21 сентября 2016, 12:06
В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения

В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения

Реализация инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения снова отстает от намеченного графика из-за нехватки денег.

План по обновлению инфраструктуры на этот год планируют выполнить только к лету следующего. На объект, расположенный на улице Обувной в Самаре, поступают канализационные стоки 

8 августа 2016, 04:44
СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

В Самаре несколько десятков канализационных и водопроводных колодцев закатали в асфальт или завалили строительным мусором во время ремонта городских улиц, передают «Самарские коммунальные системы».
 
Например, в июне на проезжей части улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии 
3 августа 2016, 05:59
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