В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения Реализация инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения снова отстает от намеченного графика из-за нехватки денег. План по обновлению инфраструктуры на этот год планируют выполнить только к лету следующего. На объект, расположенный на улице Обувной в Самаре, поступают канализационные стоки …