3
27
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.        888            888      .d8888b.            
           d88P  Y88b       888            888     d88P  Y88b           
           Y88b.            888            888     Y88b. d88P           
  .d88888   "Y888b.     .d88888  .d8888b   888888   "Y88888"   888  888 
 d88" 888      "Y88b.  d88" 888  88K       888     .d8P""Y8b.  888  888 
 888  888        "888  888  888  "Y8888b.  888     888    888  888  888 
 Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b 888       X88  Y88b.   Y88b  d88P  Y88b 888 
  "Y88888   "Y8888P"    "Y88888   88888P'   "Y888   "Y8888P"    "Y88888 
      888                                                               
      888                                                               
      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию

Платежки были утверждены приказом федерального министерства строительства и ЖКХ, вскоре они станут обязательными для всех типов ресурсоснабжающих организаций. В документе указано множество данных, касающихся потребителя, например заводской номер приборов учета, количество проживающих, дата последней поступившей оплаты. Все пункты обязательны и 

9 декабря 2016, 04:18
В поселке Управленческий останутся без водоснабжения

В поселке Управленческий останутся без водоснабжения

8 декабря по адресу: п. Управленческий, ул. Кузнецова, д. 15, будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
7 декабря 2016, 05:06
Оборонный завод

Оборонный завод "Коммунар" ограничил подачу воды в поселке Петра-Дубрава

В населенном пункте живут более 7 тысяч человек. По словам жильцов верхних этажей многоэтажек, давление вечером падает так, что они уже вторую неделю не могут пользоваться стиральными машинами и газовыми колонками. Такая ситуация сложилась из-за ограничения подачи воды, которое ввел 

26 сентября 2016, 08:24
Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Задолженность компаний ЖКХ Самарской области за потребленную электроэнергию по данным на 1 января 2015 года составила 1 млрд 273 млн рублей, сообщает «Самараэнерго». На 1 января прошлого года долг коммунальщиков  перед энергетиками равнялся 847 млн рублей. Таким образом, сумма задолженности 

3 февраля 2015, 12:22
Самарские УК и ТСЖ задолжали

Самарские УК и ТСЖ задолжали "ВоТГК" и "ПТС" 2 млрд 300 млн рублей

По состоянию на 1 июня долг самарских управляющих компаний и ТСЖ теплоснабжающим предприятиям "Волжской ТГК" и "ПТС" превысил 2 млрд 300 млн рублей, сообщает сайт "ВоТГК". В списке крупнейших должников значатся "ЖКС" (с долгом более 300 млн рублей), «Альтернатива» (50 

4 июня 2014, 12:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна