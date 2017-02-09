Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены идти за взысканием средств в суд, а потом обращаться к приставам. Сегодня приставы, полиция и представители ресурсоснабжающей организации ЗАО "СУТЭК" провели рейд по злостным неплательщикам.
По адресам, куда сегодня пришли нежданные гости, долги превысили 3 миллиона рублей только за поставленное тепло. Например, долг сварщика Владимира Багаева в поселке Кряж, сопоставим с задолженностью некоторых ТСЖ - 193 тысячи рублей.
При взыскании задолженности приставы стараются арестовывать только ликвидное имущество. И не все сразу, а частями. Арестованные вещи могут уйти с молотка для того, чтобы покрыть задолженности. Торги регулярно проводит областное управление службы судебных приставов. Другие меры воздействия на неплательщиков - запрет выезда за границу и ограничение предоставления коммунальных услуг.
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