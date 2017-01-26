Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2, 5 лет до 4. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015-ого года в отделе полиции №22 Автозаводского района. Драку зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в коридоре. На записи видно, как женщина толкает одного из стражей порядка и получает в ответ многочисленные удары от троих.
Силовой метод убеждения использовали старший дознаватель Наталья Отмахова, оперативный дежурный Сергей Сосков и его помощница Оксана Ожегина. Следственный комитет области тогда возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Свою вину фигуранты признали.
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