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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Сегодня в Самарском областном суде прошли прения по делу о жестокой расправе над заместителем начальника штаба областного главка полиции Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Фигуранты - жители Шигонского района Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов. Согласно 

24 января 2017, 07:16
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
Адвокат создателя холдинга

Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

23 января 2017, 05:44
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
Налетчики смогли 

20 января 2017, 01:19
Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 

19 января 2017, 05:04
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

12-летнюю школьницу похитили днем 17 января возле жилого дома. При этом девочка не растерялась, смогла послать сообщение матери, а также недолго поговорить с ней по телефону и рассказать о случившемся.
18 января 2017, 12:07
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического 

18 января 2017, 09:46
Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".

17 января 2017, 04:12
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
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